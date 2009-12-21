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Юные белорусы Роман Волознев и Сода отправились покорять «Детскую Новую волну-2009»

21 декабря 2009 07:57
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Второй международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки открывается в Москве.

13-летняя минчанка Дарья Сороко, она же Сода, в первый конкурсный день выйдет на сцену под вторым номером. А 12-летний Роман Волознев завершит выступления в своей возрастной группе.

Всего на второй «Детской Новой волне» будут оспаривать пальму первенства 10 конкурсантов из 8 стран. Это участники из России, Украины, Армении, Молдовы, Финляндии, Китая, США.

К слову, первый конкурс прошел в ноябре прошлого года в Москве. Его победительницей стала 9-летняя минчанка Кристина Светличная, а второй белорусский исполнитель — DJ Анатоль — стал обладателем приза зрительских симпатий.

# Культура

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