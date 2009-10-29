Юбилей государственного ансамбля танца Беларуси

В репертуаре коллектива более полусотни концертных номеров, которые объединены в большие программы – «Белорусская шкатулка», «Хоровод друзей», «Песня про зубра».

Выступления зачаровывают зрителей азартным исполнением белорусских народных и танцев народов мира, красивыми костюмами и виртуозными трюками. Мастерству артистов не раз аплодировали во всех уголках республики и странах мира. Последние 20 лет ансамблем руководит народный артист Беларуси, профессор Валентин Дудкевич. Его помощники – это молодые и талантливые танцоры, выпускники белорусских творческих колледжей и вузов.

Коллектив Государственного ансамбля танца Беларуси с юбилеем поздравил Президент. Александр Лукашенко пожелал артистам новых творческих свершений, неисчерпаемого вдохновения, здоровья и счастья.