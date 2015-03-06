Король дизайна и агитации - плакат… Острый, иногда провокационный, социальный и обязательно метафоричный. В нем художник всегда закладывает особый смысл, который и предстоит расшифровать зрителю. Порой это сделать непросто, ведь нужно найти правильный образ, расставить акценты и технически воплотить замысел. Юрий Тореев — художник-плакатист с 15-летним стажем. За это время он создал сотни плакатов самой разной направленности — социальные, культурные, политические, рекламные… И каждый из низ них - заставляет задуматься, получить интригу, которая не раскрывается мгновенно.

Яркие, актуальные, современные. Плакаты Юрия Тореева можно увидеть в виде афиш Купаловского драматического театра и встретить на всевозможных конкурсах, выставках. Особый интерес проявляют к его работам за рубежом, где плакат — в особом почете. К примеру, его творение под названием «Терпимость» знаком каждому немецкому жителю. После победы в конкурсе «Мужество быть гневным» этот плакат украсил улицы немецких городов.

Есть среди работ мастера плакаты, которые посвящены женщинам и их роли в обществе.

Юрий Тореев уже несколько лет преподает на кафедре графического дизайна, где учит студентов работать с плакатом. Современный плакат - настоящее поле для экспериментов. Это игра с формой, композицией и стилем. Поэтому молодые художники-плакатисты любят работать в этом направлении, искать и создавать нечто новое.

В советские годы плакат в основном был рисованным. Сначала изображение создавалось на картоне, потом тиражировалось и печаталось. Сегодня, компьютерная графика значительно облегчает жизнь художника. Но теперь главное не затеряться среди картинок, обработанных в «фотошопе» - специальной графической компьютерной программе.

Плакату уже долгое время пророчат вымирание, ведь часто его заменяют другие медиа, но он все еще жив, хотя сегодня плакаты постепенно уходят в выставочное пространство. Их редко заказывают, хотя художники продолжают работать в этом жанре, ведь в нем есть особый язык, которого нет ни в газете, ни в рекламном ролике. И если в советские годы — период расцвета – плакат был главным средством политической агитации, то сегодня он призван вызвать сильную эмоцию и заставить задуматься. Ведь просто пройти мимо такой работы, явно не получится!