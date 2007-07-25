Яркая страница в белорусской летописи современной музыки

Сегодня известному композитору, народному артисту Беларуси Дмитрию Смольскому исполняется 70 лет.

Он автор опер и ораторий, хореографических композиций, вокальных циклов, сочинений для камерного оркестра и хора. Кроме того, 45 лет Дмитрий Смольский занимается педагогической деятельностью: преподает в Белорусской государственной академии музыки.

Отметим, что произведения композитора известны не только белорусскому слушателю, но и далеко за пределами страны.

С юбилеем Дмитрия Смольского поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Неразрывно связав свою жизнь с белорусской музыкой, Вы вписали яркие страницы в историю отечественной культуры, - говорится в поздравлении. - Вы успешно сочетаете творчество с педагогическим трудом, почти полвека преподаете в Белорусской государственной академии музыки, вкладываете немало энергии и душевных сил в сохранение и обогащение лучших традиций национальной композиторской школы".

Александр Лукашенко пожелал юбиляру здоровья, долголетия, вдохновения, успехов, бодрости и оптимизма.