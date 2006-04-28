Японским ученым удалось воссоздать голос знаменитой Джоконды

Секрет неуловимой улыбки уже многие годы не дает покоя японским ученым.Оказывается, у музы Леонардо да Винчи был низкий спокойный голос. Для того чтобы его смоделировать, ученым пришлось тщательнейшим образом изучить строение костей лица женщины по ее всемирно известному портрету. Затем данные поместили в компьютер, где хранится более 100 тысяч фотографий лиц и голосов их обладателей. Исследователи полагают, что Мона Лиза была спокойной, приветливой женщиной и: очень рассудительной.