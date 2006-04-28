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Японским ученым удалось воссоздать голос знаменитой Джоконды

28 апреля 2006 11:38
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Секрет неуловимой улыбки уже многие годы не дает покоя японским ученым.Оказывается, у музы Леонардо да Винчи был низкий спокойный голос. Для того чтобы его смоделировать, ученым пришлось тщательнейшим образом изучить строение костей лица женщины по ее всемирно известному портрету. Затем данные поместили в компьютер, где хранится более 100 тысяч фотографий лиц и голосов их обладателей. Исследователи полагают, что Мона Лиза была спокойной, приветливой женщиной и: очень рассудительной.
# Культура

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