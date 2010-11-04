Японский Хэллоуин и таиландский фестиваль Луны

Японцы перенимают все из Америки и Европы, хотя их праздник и напоминает западные варианты, делают это на свой лад, а вот в Таиланде Фестиваль Луны сохраниль местные обычаи — люди верят, что река может унести все плохое из их жизни.

Хит-парад в Японии в честь Хэллоуина проводится уже в 14 раз. Количество участников решили ограничить цифрой в 100 тысяч человек. Заявки на участие принимались после соответствующей регистрации, которая закончилась еще в сентябре. Желающих принять участие было намного больше, чем 100 тысяч.

Лоры Дэвис, туристка из Америки:

Никогда не видела такого грандиозного парада в США, там празднуют Хэллоуин, но не до такой степени.

Японцы перенимают все из Америки и Европы, но делают это на свой лад, они придают тем вещам специфические оттенки и колорит. Даже собачие хэллоуинская одежда является дефицитом, не говоря уже про остальных учасников. Японский праздник напоминает западные варианты, а вот в Таиланде сохранились местные обычаи. Название этого праздника — Фестиваль Луны. Нужно найти игрушечный кораблик из банановго дерева и растений, зажечь на нем огонь и пустить его в легкое плавание по воде. Но кораблики нужно не просто пускать, а еще и загадывать желание, сообщает корреспондент телкомпании «Столичное телевидение».