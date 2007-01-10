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"Январские музыкальные вечера" собрали в Бресте коллективы из 10 стран мира

10 января 2007 14:39
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В эти дни здесь проходит праздник классической музыки. Впервые свое искусство представляют венгерские артисты.Всего же за четыре фестивальных дня мастерство покажут около 300 участников. Вниманию меломанов - вокальные и инструментальные произведения. В программе форума - выступление звезды мировой оперы Маквала Касрашвили, знаменитого польского тенора Петра Кусевича. Среди музыкальных новинок - "Карнавал животных" Сен-Санса в исполнении камерного ансамбля из Варшавы. Одним из ярких аккордов праздника станет рождественский бал.
# Культура

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