"Январские музыкальные вечера" собрали в Бресте коллективы из 10 стран мира

В эти дни здесь проходит праздник классической музыки. Впервые свое искусство представляют венгерские артисты.Всего же за четыре фестивальных дня мастерство покажут около 300 участников. Вниманию меломанов - вокальные и инструментальные произведения. В программе форума - выступление звезды мировой оперы Маквала Касрашвили, знаменитого польского тенора Петра Кусевича. Среди музыкальных новинок - "Карнавал животных" Сен-Санса в исполнении камерного ансамбля из Варшавы. Одним из ярких аккордов праздника станет рождественский бал.