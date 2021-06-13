«Я стала опытнее и осторожнее». Алёна Ланская о том, что происходило с коллегами в 2020 году, и о ситуации с Instagram

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала о том, что происходило с коллегами в прошлом году, и о ситуации с Instagram. Ольга Коршун, ведущая:

Кроме того, что вы талантливая певица, вы еще и очень смелая девушка. Вы активно и открыто высказываете свою гражданскую позицию. Это дорогого стоит в любое время. Таких людей, которые имеют четкое представление о своей жизни и не боятся это ретранслировать, надо еще поискать. И этот год, и прошлый стал для многих лакмусовой бумажкой. Почему вы решили и решились на такой смелый поступок?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Потому что вся эта история, которая произошла, я интуитивно стала чувствовать, что что-то происходит еще в начале 2020 года. Видимо, у меня интуиция очень сильно развита, потому что я просто чувствовала, что мы находимся перед бурей какой-то. Я не узнавала своих коллег, я не узнавала социальные сети, что-то начинало происходить. И особый старт этим изменениям, которые ощутила я, это был март-апрель. Когда социальные сети стали вычленять какие-то фразы из речей главы государства, раздувать их, давать совершенно другой оттенок этим словам, переворачивая, настраивая все больше в негативный лад. Потом я стала понимать, что кто-то лукавит, кто-то меня просто банит, когда я начинаю писать: «Подожди, мы же с тобой недавно виделись, что произошло?» Человек без объяснения причин или в грубой форме начинал отвечать. Я встречаю человека в жизни, он мне при этом ничего не говорит. Я никак не могла понять, что происходит. В какой-то момент я поняла, что мы организовывали благотворительный марафон – ты от души принимаешь участие, поешь, собираешь деньги, а переворачивают так, что ты как будто наживаешься на этом, что ты пиаришься. Это было в апреле. Уже началась постепенная травля. Я сначала этого не понимала, как это? Вроде все же коллеги, все же все знают. Нет, в социальных сетях одно, в жизни другое. Я потом просто поняла, что живая жизнь – это одно, а информационное пространство может быть совершенно разным. И какие причины у людей писать гадости, они только сейчас начинают появляться и выявляться. Кому-то заплатили, оказывается, где-то были какие-то группы. Публичная сфера была поделена на группы, в этих группах в какой-то момент сказали: «Или вы с нами идете, или вы не с нами». Большинство людей, которые мало-мальски спокойны, поняли, что на них давят, у них нет выбора.

Ольга Коршун:

Это ваши коллеги были поделены? Алена Ланская:

И коллеги в том числе. Вот о чем речь. Я на многое могу закрыть глаза, поверьте. Я прекрасно понимаю, что везде есть много проблем. Люди не могут в собственной семье разобраться, когда два-три человека есть, а тут в стране, где 9,5 миллиона человек. Сложно разобраться. Безусловно, где-то ты досмотрел, где-то не досмотрел. Проблемы есть всегда, но надо не бояться того, что они есть. Надо просто брать и решать их. Но мало людей, которые готовы брать и делать это. Когда все строилось исключительно на раздувании этих проблем, но никто конструктивно не говорил, как их решать, то тут я не смогла уже сдержаться.

Ольга Коршун:

Была такая история еще и с вашим Instagram, что его удалили. Вы даже говорили, что будете подавать заявление в милицию. Чем дело кончилось?

Алена Ланская:

История с Instagram очень поучительна для всех нас, потому что когда я стала выяснять, как работает Instagram, то вы будете очень удивлены. Жаловались исключительно на фотографии, где я стояла с флагом на автопробеге. Никаких политических высказываний в Instagram у меня не было, потому что я правила изначально знала. Но то количество жалоб ботов, которые поступили в мой Instagram, это спровоцировало программу заблокировать мой аккаунт. Без объяснения причин, если бы хотя бы было предупреждение, то было бы понятно, в чем проблема. А так просто. Есть определенная схема, когда бот подписывается на мой аккаунт, жалуется и потом сразу отписывается. Тогда эта история имеет больше веса, то есть жалоба имеет больше веса. Восстановление аккаунта – это очень длительная процедура. Я должна подать заявление в милицию. После этого милиция обязана предъявить претензии Instagram. Instagram заходит на сервер, поднимает историю всех тех ботов, которые жаловались на мой канал, и обязан передать это милиции. Так это происходит на самом деле. Тогда уже милиция блокирует всех этих ботов, которые на меня жаловались. В какой-то момент я стала понимать, что тем, кто жаловался на мой аккаунт, рано или поздно бумеранг прилетает. Мне даже ничего делать не надо было, стал прилетать бумеранг. Ольга Коршун:

Что им прилетело?

Алена Ланская:

У них стало что-то происходить то в жизни, то в семье, то с родителями. Если он помог удалить мой аккаунт, то он все равно состоит уже в базе где-то, отслеживается, на него уже там заявление другими людьми написано. То есть мне даже ничего делать не пришлось в этом формате, потому что ситуация все равно решается. Я человек мудрый, в какой-то момент я подумала: почему бы не начать все с нуля? Ведь Instagram – всего лишь частичка моей публичности. Ольга Коршун:

На вашем месте я бы сочла это комплиментом, потому что Трампа заблокировал Twitter, а Ланскую заблокировал Instagram. Значит что-то важное там было.

Алена Ланская:

Это был такой мем, такие шутки мне присылали, что за неделю информация в социальных сетях прошла только, что Ланскую и Трампа заблокировали. Понимаете, в чем дело, если заблокировали Трампа с его 70 миллионами подписчиков (извините, если ошиблась в цифре) и меня с 22 000 подписчиков, то это говорит лишь только о том, что мы в этой истории всего лишь зерна. Мы ничего не можем решить в этом Instagram. Наоборот, все эти социальные сети по факту создавались, чтобы контролировать людей, чтобы собирать информацию о людях. Потому что социальные сети сейчас дошли до того, что я сажусь в машину, мне присылается сообщение о том, до дома с этого места ехать 10 минут. Вчера ты поспала 7 часов, сегодня ложись пораньше. Присылают рекомендации. Вот о чем, то есть считывается полностью все: сколько я часов сидела, на какие сайты заходила, где и что я смотрела, где пролайкала, где оставила комментарий. Это все хранится на серверах. Вот в чем суть.