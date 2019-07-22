«Я счастлив играть здесь». Солист Парижского симфонического оркестра на фестивале музыки Шостаковича в Мядельском районе

Новости Беларуси. В Мядельском районе вновь вспоминали гения музыки ХХ века – Дмитрия Шостаковича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В четвертый раз там прошел фестиваль, посвященный легендарному композитору.
Символично, что в Год малой родины его произведения звучат на этой земле. Считается, что именно здесь берет начало род Шостаковича по мужской линии. В окрестностях деревни Шеметово жил его прадед. А фамилия до сих пор распространена среди местных жителей.
Алина Гришкевич, обозреватель «БЕЛТА», член правления Белорусского союза женщин, сооснователь фестиваля «В Шеметово у Шостаковичей»:
Гэта цікава, цікава мясцовым людзям, цікава асабліва моладзі. Вельмі шмат моладзі, вельмі шмат малых дзетак, якія з вялікай цікавасцю глядзяць на ўсё гэта.
Сапраўды, у Мінску вельмі шмат канцэртаў, там такія шыкоўныя пляцоўкі. Напэўна, нашы мядзельскія, нарачанскія пляцоўкі менш шыкоўныя, але я лічу, што яны вельмі харошыя – касцёлы ў Нарачы, у Шэметава.
Шедевры классики в виртуозном исполнении – настоящий подарок для прихожан костела и жителей со всей округи. По традиции, вместе с талантливыми белорусскими музыкантами выступают зарубежные гости. В 2019 году публику покорил знаменитый французский кларнетист-виртуоз Филипп Берро.
Филипп Берро, солист Парижского симфонического оркестра:
Я счастлив играть здесь. Казалось бы, маленькая деревня, но потрясающе теплая атмосфера и хорошая акустика – идеально для музыки. И еще я лишний раз убедился, насколько высок профессионализм в белорусской музыкальной школе, выступая сегодня. С вашими музыкантами мы очень быстро отрепетировали программу.
Концертная программа прошла и в поселке Нарочь. Там также вечная музыка звучала под сводами костела.