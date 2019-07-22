«Я счастлив играть здесь». Солист Парижского симфонического оркестра на фестивале музыки Шостаковича в Мядельском районе

Новости Беларуси. В Мядельском районе вновь вспоминали гения музыки ХХ века – Дмитрия Шостаковича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В четвертый раз там прошел фестиваль, посвященный легендарному композитору.

Символично, что в Год малой родины его произведения звучат на этой земле. Считается, что именно здесь берет начало род Шостаковича по мужской линии. В окрестностях деревни Шеметово жил его прадед. А фамилия до сих пор распространена среди местных жителей.