Я поведу тебя в музей. Ночью

Родственники и близкие белорусского классика Кондрата Крапивы подарили Государственному музею истории белорусской литературы личные вещи, книги, рукописи и фотографии писателя.

Торжественная передача новых экспонатов состоялась в рамках международной акции <Музеи и молодежь>. Также вручались и почетные дипломы <Друг музея> - за помощь в сохранении литературного наследия. В этом году дипломы заслужили члены-корреспонденты Национальной Академии наук, начинающие белорусские литераторы и переводчики.

Национальный художественный музей Республики Беларусь в рамках международной инициативы <Весна музеев> проведет с 20 на 21мая акцию "Майская ночь". Идея открыть музеи ночью и таким образом сделать доступным высокое искусство для многих принадлежит сотрудникам парижского Лувра. С 1999 года к этой инициативе присоединилось уже более 2 тыс. музеев Европы. "Выставка одной ночи" - такова концепция общеевропейской культурной инициативы в нынешнем году. Акция "Весна музеев" состоится в Минске в третий раз.