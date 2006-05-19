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Я поведу тебя в музей. Ночью

19 мая 2006 11:53
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Родственники и близкие белорусского классика Кондрата Крапивы подарили Государственному музею истории белорусской литературы личные вещи, книги, рукописи и фотографии писателя.

Торжественная передача  новых экспонатов  состоялась в рамках международной  акции <Музеи и молодежь>. Также вручались  и почетные дипломы <Друг музея> - за помощь в сохранении литературного наследия. В этом году дипломы заслужили  члены-корреспонденты Национальной Академии наук, начинающие белорусские литераторы и переводчики.

Национальный художественный музей Республики Беларусь в рамках международной инициативы <Весна музеев> проведет с 20 на 21мая акцию "Майская ночь". Идея открыть музеи ночью и таким образом сделать доступным высокое искусство для многих принадлежит сотрудникам парижского Лувра. С 1999 года к этой инициативе присоединилось уже более 2 тыс. музеев Европы. "Выставка одной ночи" - такова концепция общеевропейской культурной инициативы в нынешнем году. Акция "Весна музеев" состоится в Минске в третий раз.

# Культура # Музеи

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