XIV Минский международный кинофестиваль "Листопад-2007" начинает новый день

Сегодня юные зрители увидят сразу семь фильмов-участников детского "Листопадика". Показы пройдут в кинотеатре "Пионер" и Доме кино.

Конкурсная программа третьего дня фестиваля для зрителей постарше - это четыре фильма турецких, иранских, азербайджанских, российских и немецких кинематографистов.



Вне конкурса состоятся показ фильма Валерия Тодоровского "Тиски", выставка фотохудожника Олега Сильвановича и юбилейный вечер журнала "На экранах", с участием звезд кино России, Украины и Беларуси.



Сегодняшний день на "Листопаде" один из наиболее интересных в фестивальной неделе. Сразу 3 конкурсных работы - номинанты или призеры самых престижных международных кинофестивалей.



"Три девушки", режиссера Мурада Ибрагимбекова, обладатель "Ники", как лучший фильм СНГ и Балтии. Дебютная работа немецкого режиссера Флориана Хенкель фон Доннерсмака "Жизнь других" - обладатель 45 кинопремий, в том числе Оскара за лучший иностранный фильм. И картина иранского режиссера Аббаса Рафея участник Каннского фестиваля этого года.



"Солнце всем одинаково светит" - классический любовный треугольник с нетривиальным сюжетом. Негар и Жанет - близкие подруги. Реза - муж Негар и бывший возлюбленный Жанет. Полуторачасовое путешествие в поисках надежды приводят их к величайшему чуду для мусульманской пары и неожиданному просветлению для христианки Жанет.



Главной интригой сегодняшнего дня на фестивале станет драма немецкого режиссера Флориана Хенкель фон Доннерсмака "Жизнь других". Фильм уже завоевал любовь зрителей многих стран мира. К сожалению, исполнитель главной роли Ульрих Мюэ, ушел из жизни летом прошлого года. Но критики надеются, что его блестящая работа не останется без внимания на Листопаде.



Что же касается областных центров, в Гомеле торжественно откроет кинофестиваль "Листопад-2007" заслуженный артист России Виктор Сухоруков.