X фестиваль христианских фильмов «Магнификат» стартовал 24 августа в Минске

Новости Беларуси. В Минске 24 августа стартовал десятый, юбилейный фестиваль христианских фильмов «Магнификат». По уже сложившейся традиции форум открылся торжественным богослужением в Архикафедральном костеле Минска. Но уже 25 августа участники отправятся на место постоянной прописки фестиваля – в город Глубокое Витебской области.

В 2014 году форум представительный как никогда. 17 стран мира прислали более 100 заявок, среди которых католические, православные, протестантские документальные и мультипликационные ленты. Зрители увидят 40 разных взглядов на духовность и смысл жизни.

При этом организаторы подчеркивают, что ставка во всех картинах не на внешнюю религиозную атрибутику, а общечеловеческие ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Горулев, председатель Международного фестиваля христианских фильмов и телепрограмм «Магнификат»:

Очень многие берутся за эту тему, считая, что если в кадрах есть купола, есть алтари, кресты, то это уже все, христианская тема, и успех тут обеспечен, на фестивали дорога открыта. А ведь самое главное другое – чтобы это кино было духовное. Бывают фильмы очень заговоренные, когда фильмы превращаются в проповедь. А кино – это совсем другое. Это должен быть образ, который идет с экрана. За это мы и боремся уже десятый год. За то, чтобы это было достойное именно кино.

Представлено где-то около 40 фильмов документальных и еще параллельно с этим будет идти конкурсная программа мультипликации такой детской. Где-то около 13 фильмов мультипликационных. Вообще в этом году у нас он сплошь рекордный. Мало того, что 17 стран, это больше, чем когда бы то ни было, мы около 100 работ получили на конкурс. Это очень много, поверьте. Почти любая картина, которая здесь есть в конкурсе, она могла бы участвовать в любом другом фестивале.