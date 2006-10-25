Взрослые тоже играют в куклы

Более 150 этих игрушек представлено на выставке, которая открылась 24 октября в столице. Их создатели съехались со всей Беларуси. Как правило, это любители, которые отдают предпочтение тряпичным и керамическим куклам. Подобная выставка проходит уже в пятый раз. И впервые у мастеров появится шанс показать свои творения за пределами Беларуси. В рамках экспозиции будут отбираться работы для Московской международной выставки авторских кукол. Какие именно игрушки для взрослых предпочитают москвичи пока неизвестно. Но критерии - а это качество исполнения и выразительность - уже определены.