Выставки одежды для школьников

По всей Беларуси пройдут выставки рекомендованных моделей одежды делового стиля для школьников. Кроме того, в ближайшее время через средства массовой информации школьная одежда будет представлена широкой общественности. Цены на отечественные модели ниже, чем на те, которые привозят из-за рубежа и которые можно увидеть на рынках республики. Напомним, что в декабре прошлого года министерствами образования, торговли и здравоохранения было принято совместное постановление "О некоторых вопросах введения одежды делового стиля для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования".