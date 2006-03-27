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Выставки одежды для школьников

27 марта 2006 14:18
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По всей Беларуси пройдут выставки рекомендованных моделей одежды делового стиля для школьников. Кроме того, в ближайшее время через средства массовой информации школьная одежда будет представлена широкой общественности. Цены на отечественные модели ниже, чем на те, которые привозят из-за рубежа и которые можно увидеть на рынках республики. Напомним, что в декабре прошлого года министерствами образования, торговли и здравоохранения было принято совместное постановление "О некоторых вопросах введения одежды делового стиля для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования".
# Культура

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