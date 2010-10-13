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Выставка знаменитых американских фотографов в Минске продлится до 24 октября

13 октября 2010 10:08
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При поддержке Министерства культуры Республики Беларусь ввидеокомплексе «Центр-видео» (ТЦ «Столица», нижний уровень) открыта фотоэкспозиция «В наследство» знаменитых американских фотографов: Кристины Брендел, ееотца Чарлза Грандманна идеда Артура Грандманна.

Впервые Кристина Брендел посетила Беларусь в 90-е годы в составе гуманитарной миссии. С тех пор она бывает в нашей стране ежегодно и каждый раз увозит с собой сотни незабываемых фотосюжетов. К слову, несколько лет назад, после того как она увидела одно из мест в Гомельской области, называемое нынче зоной отчуждения, в голове родилась идея о персональной фотовыставке «Из любви», которая экспонировалась в трех городах Беларуси (Минск, Гомель, Витебск) и была подарена Национальному Киевскому музею Чернобыля.

Выставка «В наследство» продолжит радовать своих посетителей до 24 октября, пищет «Вечерний Минск».

# Культура

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