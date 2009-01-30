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Выставка знаменитого художника, скульптора и архитектора Вячеслава Чеботаря открылась в Бресте

30 января 2009 08:45
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Она приурочена к 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 50-летию самого художника. Его картины представлены в частных коллекциях Испании, Италии, США и Финляндии. Его перу принадлежит парадный портрет Иоанна Павла 2-го. Одна из первых работ, которая принесла славу питерскому мастеру, была написана в Брестской крепости еще в студенческие годы. Диптих «Память» посвящен защитникам легендарной цитадели. Художник лично встречался с героями.
# Культура

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