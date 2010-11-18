Выставка «Внутренние ландшафты» в Музее современного искусства в Минске

Экспозиция получилась настолько объемной, что заняла сразу все залы музея.

На этот раз свои авторские представления о реальности, в которой мы живем, в виде арт-объектов представили молодые белорусские художники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Внутренние ландшафты не привязаны к географии — это прежде всего внутренний мир каждого из нас.

Павел Войницкий, участник проекта «УНУТРАНЫЯ LANDШАФТЫ»:

Зритель становится полноценной частью наших произведений. С помощью ульев создана аудиовизуальная среда — они звучат, показывают видео, в конце концов пахнут, и зритель, оказавшись между них, сам становится частью художественного пространства. Он слышит звуки, ощущает запахи, двигается между объектов — это скорее художественное пространство, нежели коллекция каких-то объектов.