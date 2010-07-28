Выставка «Средневекового оружия и амуниции» открылась в Минске

Экспозиция посвящена 600-летию Грюнвальдской битвы. В коллекции — уникальные предметы 14 и 16 веков: мечи, копья, а также шлемы, луки, стрелы и арбалеты.

Все экспонаты не музейные, а сделаны руками участников рыцарского движения. Поэтому все желающие смогли не только увидеть, но и примерить амуницию.

Лучники давали мастер-класс по стрельбе, а паненки — по средневековым танцам. В качестве перевоспитания трудным подросткам предложили пополнить ряды рыцарей исторического клуба.

Александр Шавель, организатор выставки:

Есть легенда, что рыцарь, упав с коня, не мог встать. На самом деле, для выживаемости нужна была подвижность. Поэтому доспехи не так-то много весили. Даже наши тяжелее, чем древние. Потому что древние доспехи ковались, а мы делаем их из листового металла и немного толще, чтобы держать форму...

Детишкам дадим пострелять из лука, сфотографироваться со шлемом. Это не музейные экспонаты, можно будет потрогать.