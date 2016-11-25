Выставка, посвященная последним годам жизни и творчества Янки Купалы, открылась в Минске

Новости Беларуси. Часы, подаренные племяннице, и сохранившееся письмо. В Минске открылась выставка, посвященная последним годам жизни и творчества Янки Купалы. В экспозиции – вещи писателя, которые бережно хранятся в фондах музеев и редко предстают перед зрителями. Это и курительная трубка, и даже коробок спичек. А также чудом уцелевшие во время бомбежки дома белорусского классика фрагменты листовок и газет.

Организаторы уверяют, что даже те, кто хорошо знает биографию Янки Купалы, смогут открыть для себя новые факты. Продлится выставка до 2 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Королев, куратор выставки:

Мы бачым Купалу такім, якім ён быў. Праводзячы экскурсіі па музею, я ведаю, што няма ніводнай катэгорыі людзей, якія б засталіся абыякавымі да асобы нашага паэта.