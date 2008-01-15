Выставка, посвященная 100-летию Заира Азгура

В юбилейную экспозицию, разместившуюся в Национальной библиотеке, вошло около 200 документов. Среди них - альбомы, книги, каталоги, журналы и фотографии, репродукции, открытки, а также экспонаты из Мемориального музея Азгура.

Народный художник Беларуси и СССР Заир Азгур был многосторонним человеком. Скульптор известен и как автор 5 книг и более 500 статей. За 70 лет творчества им создана богатая галерея образов исторических и современных людей, среди которых политические и культурные деятели, герои Великой Отечественной войны, люди труда.

Нынешняя выставка познакомит посетителей с Заиром Азгуром как иллюстратором и редактором изданий по белорусскому искусству.