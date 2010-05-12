Выставка орудий наказания Средневековья в Минске

Кресло допроса, к примеру, предназначалось для еретиков и молчаливых «колдунов». Железные шипы не просто вонзались в тело, но еще и накалялись.

«Вилка еретика» крепилась к шее человека с помощью кожаного ремня и при малейшем движении впивалась прямо под подбородок.

В то время как позорные маски и орден за пьянство весом шестнадцать килограмм вызывали лишь психологический дискомфорт.

Наказание суда в средневековье было предусмотрено даже за сплетничество. О чем и свидетельствует «Скрипка сплетниц».