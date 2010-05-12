Выставка орудий наказания Средневековья в Минске

Кресло допроса, к примеру, предназначалось для еретиков и молчаливых «колдунов». Железные шипы не просто вонзались в тело, но еще и накалялись.
«Вилка еретика» крепилась к шее человека с помощью кожаного ремня и при малейшем движении впивалась прямо под подбородок.
В то время как позорные маски и орден за пьянство весом шестнадцать килограмм вызывали лишь психологический дискомфорт.
Наказание суда в средневековье было предусмотрено даже за сплетничество. О чем и свидетельствует «Скрипка сплетниц».
Вероника Сосновская, заведующая информационно-выставочным отделом Национального исторического музея Беларуси:
Их сажали на главной площади города, надевали на них эту «скрипку». И в течении трех дней они не могли ни кушать, ни пить — только сидели друг напротив друга и могли разговаривать.
Отнюдь не атрибут средневековой моды — соломенная коса. Она вплеталась в волосы женщинам за неподобающее «легкое» поведение и даже за глубокие вырезы декольте.
Среди методов пыток средневековья существовала и так называемая «пытка водой». Узника привязывали к столбу и на его темя медленно падали крупные капли воды. Через некоторое время холодная вода вызывала спазм сосудов, каждая капля отдавалась в голове страшным грохотом и… побуждала узника к признанию.
Шокирующая выставка имеет возрастное ограничение. Детям до десяти лет вход в импровизированное помещение пыток не разрешается.
Юлия Романович, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ