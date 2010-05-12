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Выставка орудий наказания Средневековья в Минске

12 мая 2010 13:13
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Кресло допроса, к примеру, предназначалось для еретиков и молчаливых «колдунов». Железные шипы не просто вонзались в тело, но еще и накалялись.

«Вилка еретика» крепилась к шее человека с помощью кожаного ремня и при малейшем движении впивалась прямо под подбородок.

В то время как  позорные маски и орден за пьянство весом шестнадцать килограмм вызывали лишь психологический дискомфорт.

Наказание суда в средневековье было предусмотрено даже за сплетничество. О чем и свидетельствует «Скрипка сплетниц».

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Выставка орудий наказания Средневековья в Минске -3

Выставка орудий наказания Средневековья в Минске -5

Выставка орудий наказания Средневековья в Минске -7

Выставка орудий наказания Средневековья в Минске -9

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Выставка орудий наказания Средневековья в Минске -15

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Вероника Сосновская, заведующая информационно-выставочным отделом Национального исторического музея Беларуси:
Их сажали на главной площади города, надевали на них эту «скрипку». И в течении трех дней они не могли ни кушать, ни пить — только сидели друг напротив друга и могли разговаривать.  

Отнюдь не атрибут средневековой моды — соломенная коса. Она вплеталась в волосы женщинам за неподобающее «легкое» поведение и даже за глубокие вырезы декольте.

Среди методов пыток средневековья существовала и так называемая «пытка водой». Узника привязывали к столбу и на его темя медленно падали крупные капли воды. Через некоторое время холодная вода вызывала спазм сосудов, каждая капля отдавалась в голове страшным грохотом и… побуждала узника к признанию.

Шокирующая выставка имеет возрастное ограничение.  Детям до десяти лет вход в импровизированное помещение пыток не разрешается.

Юлия Романович, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ

# Культура # Выставки # Фотофакт

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