Выставка молодых художников открылась в Национальной библиотеке Беларуси

Авторы выставки - студенты академии искусств. В экспозиции - более 40 работ, признанных в вузе лучшими. Некоторые из них легли в основу оригинального художественного календаря на 2008 год. Планируется, что выпуск такого календаря станет традиционным. И в следующем году в него войдут работы молодых фотографов.

<Паколькi я сам жывапiсец, я адразу бачу, хто прыйдзе да нас у Саюз мастакоу, хто будзе доужыць творчы шлях жывапiсцау. Як жывапiсцу мне вельмi цiкава убачыць тут маладыя арыгiнальныя таленты>,- отметил заведующий галерейно-выставочным комплексом Национальной библиотеки Беларуси Федор Ястреб.