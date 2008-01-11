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Выставка молодых художников открылась в Национальной библиотеке Беларуси

11 января 2008 13:09
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Авторы выставки - студенты академии искусств. В экспозиции - более 40 работ, признанных в вузе лучшими. Некоторые из них легли в основу оригинального художественного календаря на 2008 год. Планируется, что выпуск такого календаря станет традиционным. И в следующем году  в него войдут работы молодых фотографов.
<Паколькi я сам жывапiсец, я адразу бачу, хто прыйдзе да нас у Саюз мастакоу, хто будзе доужыць творчы шлях жывапiсцау. Як жывапiсцу мне вельмi цiкава убачыць тут маладыя арыгiнальныя таленты>,- отметил заведующий галерейно-выставочным комплексом Национальной библиотеки Беларуси Федор Ястреб.
# Культура

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