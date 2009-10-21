Выставка «Меняющийся мир - запечатленное время» в Минске

Искусство фотографии позволяет сохранять зримые образы наших воспоминаний и сравнивать изменения нашей собственной жизни.

20 лет назад рухнула знаменитая Берлинская стена, обозначив этим конец целой исторической эпохи. Именно этому событию, а также осмыслению всего, что произошло за двадцать лет в нашем мире, посвящена передвижная выставка «Меняющийся мир - запечатленное время», которая собрала участников из 8 стран. Четыре важнейшие темы: идентификация личности в быстро меняющемся мире, семья, тотальная урбанизация и политические проблемы - авторы стремились представить еще совсем недалекое прошлое в его исторической, временной перспективе.

Время пластично, изменчиво и бесконечно. Мы не умеем его чувствовать, но мы умеем его видеть. Искусство фотографии не только позволяет сохранять зримые образы наших воспоминаний, но и сравнивать изменения нашей собственной жизни.

Немецкий культурный центр имени Гете в связи с двадцатилетней годовщиной падения Берлинской стены подготовил удивительный по своему размаху проект. 16 фотохудожников из 8 стран Восточной Европы и Центральной Азии попробовали выразить своими работами собственное восприятие зыбкой материи времени и, что более важно, тех реальных перемен, которые произошли с миром за последние два десятка лет.

- Двадцать лет назад пала Берлинская стена. Это очень важный исторический период. Может быть, в Беларуси он не так осмыслен, потому что для нас более важной была чернобыльская авария, - говорит куратор проекта Екатерина Кентсберг.

Двадцать лет с момента поворотного события для истории срок совсем небольшой. Однако, в масштабах одной человеческой жизни это огромный отрезок времени. Это как раз тот период, за который одно поколение сменяет другое. И на смену, казалось бы, рухнувшим старым идеалам приходят новые цели и новые кумиры.

Рухнувшая стена, разделявшая Германию - это своеобразная точка отсчета нового витка истории. Настоящая история - это живые люди и настоящие судьбы. Именно это в наибольшей мере удалось передать авторам этих работ.

- Такая общая работа очень важна для самой ее концепции, для выработки единого, но, в тоже время, очень разного в каждом национальном варианте взгляда на проблему, - объясняет куратор проекта Анна Гор.

Немного особняком на выставке находятся работы российского художника Владимира Куприянова. Он представил здесь подборку фотографий из старых семейных архивов. Истории из жизни оживают на гранях стеклянных кубов, превращенных в воспоминания.

- Я выбрал именно эту работу, потому что на сегодняшний день, я считаю, это максимально активное для нас время в нашей истории, которое нам еще нужно - это 50-е годы, - говорит художник Владимир Куприянов.

Любопытнейшая форма подачи этих фотографий сразу же привлекает внимание. Семейные воспоминания в руках художника превращаются в произведения искусства.

Выставка «Меняющийся мир - запечатленное время» носит передвижной характер. После показа в Минске она будет представлена в Киеве, Тбилиси, Ташкенте, Алматы, Петербурге и в Бишкеке. И, может быть, поможет нам лучше понимать друг друга.