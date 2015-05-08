Выставка медалей, орденов, монет, открыток и марок от СССР до наших дней открылась в Минске

Новости Беларуси. В Музее современной белорусской государственности открылась выставка, приуроченная ко Дню Победы. Медали, ордена, монеты, открытки и марки от советской эпохи до наших дней.

В одном зале организаторы собрали десятки уникальных экспонатов. Особый интерес представляют книги и издания времен Великой Отечественной.

Среди почетных гостей, конечно же, ветераны. В день открытия выставка для них прозвучали стихи и особые слова благодарности от подрастающего поколения. В свою очередь ветераны в торжественной обстановке вручили ребятам их первые отличительные знаки – значки октябрят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Журавлев, ветеран Великой Отечественной войны:

Все будущее в будущем молодежи, которая будет строить новую жизнь, по-новому, как говорится, работать. И, главное, она никогда не забудет тех подвигов, которые совершали их дедушки, бабушки. Это еще задача на будущее, чтобы с честью и достоинством выполнять все задачи, которые будут стоять перед страной.