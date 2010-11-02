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Выставка личных вещей губернатора Минска конца XIX века

02 ноября 2010 07:38
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Граф Кароль Чапский смог превратить Минск из провинциального губернского городка в европейскую столицу за считанные годы. Экспозиция с личными вещами, фотографиями и документами графа открылась в национальном историческом музее.

Этот человек стал губернатором Минска в конце XIX века. Возглавлял его 10 лет и за это время в городе появился театр, библиотека, электро- и телефонная станции. Построили госпитали, запустили трамвай-конку и провели электрическое освещение. Именно при графе был создан и новый план застройки Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Вечер, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
Ёсць у нас некаторыя  матэрыялы, якiя звязаны з Чапскiм, як  з граданачальнiкам. Ён жа быў і заснавальнiкам бровара, i электрастанцыi першай, і гэтак далей. Ужо перад Першай сусветнай вайной Мiнск выглядаў даволi прыстойна.

Граф Кароль Чапский

Скульптура графа с дамой

Письма графа Чапского

Личные фотографии Графа Чапского

Личные фотографии Графа Чапского

Портрет графа на монете

План фальфарка

# Культура # Выставки # Фотофакт

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