Выставка личных вещей губернатора Минска конца XIX века

Граф Кароль Чапский смог превратить Минск из провинциального губернского городка в европейскую столицу за считанные годы. Экспозиция с личными вещами, фотографиями и документами графа открылась в национальном историческом музее.

Этот человек стал губернатором Минска в конце XIX века. Возглавлял его 10 лет и за это время в городе появился театр, библиотека, электро- и телефонная станции. Построили госпитали, запустили трамвай-конку и провели электрическое освещение. Именно при графе был создан и новый план застройки Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Вечер, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:

Ёсць у нас некаторыя матэрыялы, якiя звязаны з Чапскiм, як з граданачальнiкам. Ён жа быў і заснавальнiкам бровара, i электрастанцыi першай, і гэтак далей. Ужо перад Першай сусветнай вайной Мiнск выглядаў даволi прыстойна.