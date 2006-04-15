Выставка <шедевров> итальянских модельеров 50-90-х годов

В Минск прибыли уникальные наряды Мерилин Монро, Наоми Кемпбел, Жаклин Кеннеди, Моники Белуччи и других знаменитостей уходящего столетия.Более сотни уникальных платьев, пальто и вечерних туалетов от Валентино, Версаче, Армани, Ферре, Капуччи класса <от кутюр> белорусы увидели воочию. Самое дорогое платье в коллекции стоит 60 тысяч евро - это стартовая цена на аукционе. Каждый из присутствующих так и норовит дотронуться до элегантного костюма Жаклин Кеннеди и сфотографироваться рядом с изящным платьем обладательницы <золотого бюста>: Экспозицию итальянских платьев-раритетов в Минск привез коллекционер Джорджио Форни. Он более десяти лет собирает по всему миру вещи известных дизайнеров. Форни объездил со своим музеем пол-Европы, Китай и Африку. Выставка практически не бывает дома. Из Минска она отправится в Будапешт, а затем в Польшу.