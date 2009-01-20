Выставка картин Николая Рериха проходит в Гомеле

Полсотни из более чем 5-ти тысяч картин, посвящённых Николаем Рерихом горным красотам Гималаев, представлены на выставке во дворце Румянцевых-Паскевичей. В город над Сожем экспозиция прибыла под вооруженным эскортом. Ведь некоторые работы оцениваются в десятки тысяч долларов, а отдельные и вовсе бесценны. Нынешний год для этого великого семейства юбилейный: со дня рождения Николая Рериха исполняется 135 лет, 130 – его жены Елены Ивановны и 105 – сына, выдающегося художника – Святослава Николаевича.