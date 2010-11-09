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Выставка картин Григория Нестерова: отсутствие культуры — причина экологических проблем

09 ноября 2010 17:21
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Художник Григорий Нестеров в своей выставке картин совместил темы экологии и культуры. По его мнению, все экологические проблемы возникают из-за недостатка культуры человека.
Григорий Нестеров, художник:
Экология без понятия культуры — не экология, потому что все экологические проблемы возникают от недостатка культуры. Это отношения между людьми, это люди, которые делают нашу жизнь или лучше или хуже, а часто даже катастрофичной.
 

Фото. Григорий Нестеров, художник


«Сегодня «культура» — ключевое слово в нашем обществе», — считает Григорий Нестеров. — Спасая другого, помогая, мы делаем себя выше, лучше, благороднее и тем самым культурнее», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
 

Фото. Выставка картин Григория Нестерова

Фото. Выставка картин Григория Нестерова

Фото. Выставка картин Григория Нестерова

Фото. Выставка картин Григория Нестерова

Фото. Выставка картин Григория Нестерова

Фото. Выставка картин Григория Нестерова

Фото. Выставка картин Григория Нестерова

# Культура # Экология

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