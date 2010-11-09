Выставка картин Григория Нестерова: отсутствие культуры — причина экологических проблем

Борис Эйфман: В нашем балете молодежь получает то, что не может получить в интернете или шоу-бизнесе

Борис Эйфман создал свой театр балета. Он соединил классический балет с авангардным. Эйфман идет в ногу со временем. Он не только соединил классический балет с акробатикой, художественной гимнастикой, кино, цветом, светом и словом.