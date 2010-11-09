Выставка картин Григория Нестерова: отсутствие культуры — причина экологических проблем

Художник Григорий Нестеров в своей выставке картин совместил темы экологии и культуры. По его мнению, все экологические проблемы возникают из-за недостатка культуры человека.
Григорий Нестеров, художник:
Экология без понятия культуры — не экология, потому что все экологические проблемы возникают от недостатка культуры. Это отношения между людьми, это люди, которые делают нашу жизнь или лучше или хуже, а часто даже катастрофичной.
«Сегодня «культура» — ключевое слово в нашем обществе», — считает Григорий Нестеров. — Спасая другого, помогая, мы делаем себя выше, лучше, благороднее и тем самым культурнее», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».