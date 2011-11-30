Выставка картин Анатолия Галушко, который пишет, держа кисть зубами, открылась в Минске

Новости Беларуси, Минск. В белорусском Парламенте открылась выставка живописи Анатолия Галушко. Художник из Брестской области – инвалид первой группы, прикованный к постели.

Его работы — о Беларуси. Свои пейзажи на протяжении 20 лет Анатолий создает в основном по памяти, так как не имеет возможности рисовать с натуры. Специально для этой выставки Галушко написал 18 новых красочных картин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От имени главы государства памятный подарок для художника его сестре вручил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Александр Радьков.

Александр Радьков, первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь:

Это мужество, это желание жить, творить, приносить пользу. Это держит человека в любой ситуации. Это пример того, что любые бытовые и житейские невзгоды можно пройти, если ты устремлен, если ты не теряешь духа уверенности и надежды, что у тебя все получится. Эти картины вдохновляют.

Светлана Тавтын, сестра художника:

Мы, конечно, это все приняли с благодарностью, с огромной радостью. Он сказал, что уже добился многого в этой жизни, картины будут выставляться в Парламенте.