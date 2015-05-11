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Выставка известного китайского художника Ао Тэ открылась в музее Янки Купалы в Минске

11 мая 2015 07:23
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Новости Беларуси. В музее Янки Купалы открылась выставка известного китайского художника Ао Тэ. Он популярен во всем мире.

Его еще называют «королем тигров» за фундаментальные полотна с этими животными. Художник работает в технике китайской живописи тушью по рисовой бумаге.

Он уже во второй раз приезжает в Беларусь. Вдохновленный нашей природой и творчеством Янки Купалы, Ао Тэ создал ряд произведений, посвященных республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ао Тэ, художник (Китай):
После того, как я посетил Республику Беларусь в первый раз, я понял, насколько приветливый и отзывчивый здесь народ, насколько живописна ваша природа и насколько прекрасны произведения белорусского поэта Янки Купалы. Поэтому я понял, что необходимо еще раз посетить вашу страну и предложить знакомить китайский народ с культурой и бытом белорусов.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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