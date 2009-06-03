Выставка «Белорусский павильон 53-й Венецианской биеннале»

Павильон будет работать по 6 июня на базе НВЦ «БелЭкспо» одновременно со специализированной выставкой «Дизайн-формат» и салоном «Фотофорум».

Предполагается, что в рамках экспозиции будут представлены работы 30 современных белорусских художников, скульпторов и фотографов, работающих в различных направлениях актуального искусства. Среди авторов заявлены Сергей Кирющенко, Владимир Цеслер, Артур Клинов, Константин Селиханов, Владимир Парфенок, Игорь Савченко, Константин Мужев.

Посетителям выставки предоставят возможность проголосовать за понравившееся произведение и определить победителя арт-проекта. Вторую премию вручат по итогам работы профессионального жюри, сообщает агентство «Минск-Новости».

4 ИЮНЯ

15.30-17.30: открытая дискуссия на тему «Актуально ли в Беларуси актуальное искусство?» (в рамках экспозиционно-дискуссионного проекта арт-галереи «Подземка» «Всё, что вы хотели знать о современном искусстве, но боялись спросить») — искусствовед, куратор «Белорусского павильона 53-ей Венецианской Биеннале» Лизавета Михальчук

17.30-18.30: презентация 9-ого номера журнала «Партизан»

5 ИЮНЯ

12.00-13.00: показ и анализ документальных фильмов о современном искусстве — Ирина Стальная, искусствовед

13.30-14.30: лекция «Ребенок и современное искусство» — Юрий Иванов, искусствовед

15.00-16.00: лекция «Нужна ли современному искусству критика?» — Ольга Шпарага, философ

17.30-18.30: обзорная экскурсия по «Павильону» — Лариса Михневич, искусствовед

6 ИЮНЯ

15.00: официальное закрытие «Белорусского павильона 53-ей Венецианской Биеннале», подведение итогов зрительского голосования, объявление и награждение призеров проекта.