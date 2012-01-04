Выстава дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва праходзіць у духоўна-асветніцкам цэнтры Барысаўскай бібліятэкі

Навіны Беларусі, Міншчына. Тут можна ўбачыць работы на калядную тэматыку ў стылі бісера-пляцення, дэкупажа, ткацтва і вышыўкі, створаныя майстрамі мясцовага храма Дзімітрыя Данскога і студыі іканапісу.

Упершыню ўдзел у экспазіцыі прынялі выхаванцы Барысаўскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання і педагогі раёна. І хоць выстава ў горадзе ладзіцца чацвёрты год запар, сёлета — свае сюрпрызы.

Святлана Ярцава, супрацоўнік духоўна-асветніцкага цэнтра гарадской бібліятэкі Барысава:

Из нашего храма Димитрия Донского принесли пример работы на начальном этапе: мы всегда видим результат их труда, а в этот раз они нам показали, как они это делают. Работы выполнены в совершенно новой технике и очень нравятся нашим посетителям.