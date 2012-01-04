Прямой эфир

Выстава дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва праходзіць у духоўна-асветніцкам цэнтры Барысаўскай бібліятэкі

04 января 2012 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Навіны Беларусі, Міншчына. Тут можна ўбачыць работы на калядную тэматыку ў стылі бісера-пляцення, дэкупажа, ткацтва і вышыўкі, створаныя майстрамі мясцовага храма Дзімітрыя Данскога і студыі іканапісу.

Упершыню ўдзел у экспазіцыі прынялі выхаванцы Барысаўскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання і педагогі раёна. І хоць выстава ў горадзе ладзіцца чацвёрты год запар, сёлета — свае сюрпрызы.

Святлана Ярцава, супрацоўнік духоўна-асветніцкага цэнтра гарадской бібліятэкі Барысава:
Из нашего храма Димитрия Донского принесли пример работы на начальном этапе: мы всегда видим результат их труда, а в этот раз они нам показали, как они это делают. Работы выполнены в совершенно новой технике и очень нравятся нашим посетителям.

# Культура # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
03 января 2012 14:36

Немецкий фотограф создал галерею портретов людей столетнего возраста

02 января 2012 14:46

Юрию Григоровичу исполнилось 85 лет

Национальная музыкальная премия
29 декабря 2011 18:27

Национальная музыкальная премия