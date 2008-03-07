Высокая награда за духовные достижения

Белорусским деятелям культуры и искусства за большой вклад в сохранение русского языка и культурного наследия вручены медали Пушкина.Церемония награждения прошла сегодня в российском посольстве в Минске.



Наград удостоены популярные актеры Ростислав Янковский и Владимир Гостюхин, художественный руководитель театра оперы и балета Валентин Елизарьев, директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов, парламентарий Наталья Авдеева, актриса Светлана Суховей и поэтесса Валентина Поликанина.



Награды от имени Владимира Путина белорусам вручил посол России в нашей стране Александр Суриков.