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Высокая награда за духовные достижения

07 марта 2008 09:17
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Белорусским деятелям культуры и искусства за большой вклад в сохранение русского языка и культурного наследия вручены медали Пушкина.Церемония награждения прошла сегодня в российском посольстве в Минске.

Наград удостоены популярные актеры Ростислав Янковский и Владимир Гостюхин, художественный руководитель театра оперы и балета Валентин Елизарьев, директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов, парламентарий Наталья Авдеева, актриса Светлана Суховей и поэтесса Валентина Поликанина.

Награды от имени Владимира Путина белорусам вручил посол России в нашей стране Александр Суриков.
# Культура

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