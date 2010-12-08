Вышла книга о наиболее известных «белорусах зарубежья»

Сведения о наших знаменитых соотечественников за рубежом собрала в фундаментальную научно-популярную книгу «Белорусы зарубежья» Наталья Голубева вместе с большой командой ученых, историков, архивистов.

Среди авторов - Наталья Гордиенко, Николай Николаев, Алексей Галка, Алесь Карлюкевич, Левон Юревич. Книга, работа над которой велась два года, вышла на белорусском и русском языках недавно в минском издательстве «Белорусский энциклопедии имени Петруся Бровки». Одним из ее рецензентов является Адам Мальдис, известный литературовед и историк, знаток жизни общин белорусов в разных уголках мира.



Мы все знаем про белоруса Тадеуша Костюшко - национальном герое Польши и США, которому в столице заокеанской страны стоит памятник; об Игнатии Домейко - белорусском, польском и чилийском общественном деятеле, ученом-геологе, путешественнике, мемуаристе, на похоронах которого в Чили присутствовал сам президент страны и объявил о присуждении покойному звания национального героя Чили. Мы знаем про Станислава Монюшко, Наполеона Орду, Жореса Алферова, Марка Шагала Создатели книги «Белорусское зарубежье» копнули еще глубже и вернули нам много славных имен, которыми мы можем гордиться, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».



«Белорусы зарубежья» - книга толщиной около 500 страниц. Вот некоторые из многих легендарных белорусов: народник, доктор Н. Судзиловский (Русель) перебрался в Сан-Франциско в 1887 г. Через десять лет он переехал на Гавайи, где в 1900 г. был избран президентом Сената Гавайских островов; родоначальниками американской кинокорпорации Mеtrо-Gоldwіn-Mауеr (Метро Голдвин Майер) являются выходцы из Беларуси: Л. Майер (Л. Меир; 1885 - 1957) из Минска и М. Лоев, чьи предки происходили из Гомельского Полесья, из г.п. Лоев. В начале ХХ в. М. Лоев стал первым строить кинотеатры в Америке, которые вначале имели названия «Лоевз»; среди первых переселенцев в независимое государство Израиль был уроженец поселка Лужки тогдашней Виленской губернии Э. Бен-Иехуда (Л. Перельман), создатель современного языка иврит; у истоков создания еврейского государства стоял А. Усышкин (1863 - 1941), уроженец г. Дубровно Витебской области, именем которого названы улица и площадь в Израиле; три президенты Государства Израиль являются уроженцами Беларуси: первый президент страны Х. Вейцман (1949 - 1952), третий З. Шазар (1963 - 1973) и нынешний Ш. Перес (с 2007), сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».