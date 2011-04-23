«Выкраданне Еўропы альбо Тэатр Уршулі Радзівіл» — самая дорогая постановка Купаловского театра

Эта масштабная и весьма нестандартная премьера прошла на сцене Дома офицеров, пока историческое здание старейшего театра находится на реконструкции. Из XVIII века пришла не только пьеса, воссоздали также оригинальные декорации и музыку.

Такого в белорусском театральном искусстве еще не было. Сразу три спектакля XVIII века княгини Франтишки Уршули Радзивилл воссозданы Национальным академическим театром имени Янки Купалы. Несвижские постановки под открытым небом хоть и перенесли на стандартную сцену, однако, в лучших традициях классической арлекинады.

Пусть сцена под ногами и не родная, а декорации разгуливают по временным площадкам, купаловцы прочно стоят на пути репертуарного переворота. Декорации театра Уршули Радзивилл восстановили по аутентичным гравюрам, а над реконструкцией музыкальной части трудился целый оркестр.

Ольга Мацкевич, художник-постановщик Национального академического театра им. Янки Купалы:

Раньше у старинного театра машинерия принадлежала сцене: летали люди, опускались облака. А мы вынуждены были в декорациях минимальными средствами это как-то воплотить.

Николай Пинигин, главный режиссёр Национального академического театра им. Янки Купалы:

Гэта быў сур’ёзны тэатр, дзе працавалі з Нямеччыны і Аўстрыі тэатральныя тэхнікі, плавалі караблі ў Несвіжскім возеры. Мы нібыта вяртаем сабе сваю культурную спадчыну.

На создание только Быка Юпитера ушло целых четыре месяца. Юпитер с горящими глазами — практически главный герой премьеры. Впрочем, в этом проекте артистам пришлось и прятаться внутри Быка, и щеголять в комичных нарядах, и проявить себя в оперном жанре. Кому-то больше, кому-то меньше.

Олег Гарбуз, артист Национального академического театра им. Янки Купалы:

С точки зрения того, что вышел и спел — несложно, потому что всего одна нота во всей моей арии. Слов много, а нота одна.

Юлия Шпилевская, артистка Национального академического театра им. Янки Купалы:

В процессе пошивки костюмов возникали, конечно, вопросы: все так недоверчиво — а вот это как, а вот это как, что? Ой, а вот это не надо — спрячьте-уберите...

А вот первая часть представления — как и в Несвижском театре княгини Радзивилл — обрела балетную форму. Половину сцены купаловцы выделили студентам хореографического училища, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Журавель, Заслуженный артист Республики Беларусь:

Это требует технической оснащенности. Великолепного знания текста, великолепного чувства ритма.

Балет, опера и комедия — «Выкраданне Еўропы альбо Тэатр Уршулі Радзівіл» — однозначно самая многожанровая премьера Купаловского . И, пожалуй, самая дорогая за всю историю театра.