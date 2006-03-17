Выбираем королеву весны

Международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева весна-2006" - пройдет в начале апреля в Минске.Традиционно в нем примут участие студентки вузов Беларуси, СНГ и стран ближнего зарубежья. В начале апреля - финал. Жюри оценит умение девушек держаться на сцене и общаться с аудиторией, их коммуникабельность, знание этикета и чувство юмора. Финалистки, согласно решению Международного оргкомитета и жюри конкурса, могут быть рекомендованы для участия в международных фестивалях, национальных конкурсах красоты, рекламных акциях, концертных и телевизионных программах.