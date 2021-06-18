Вы поёте под фонограмму? Вот что ответила на этот вопрос певица Алёна Ланская
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, поет ли под фонограмму.
Ольга Коршун, ведущая:
Если работать телеведущей, то у нас всегда есть суфлер, куда можно подсмотреть, почитать, и все пойдет гладко. Но у людей, которые поют на сцене, есть фонограмма. Тоже можно включить, все будет гладко, будет все по нотам. Вы поете под фонограмму?
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я принципиальная артистка. Поэтому, возможно, не все площадки готовы меня встретить, потому что я приезжаю со своим звукорежиссером всегда, всегда со своим микрофоном, я пою живьем. И считаю, что нельзя расслабляться, иначе твой навык забудется. Это как связки, которые постоянно нужно тренировать. Назовем это своего рода спортом. Эластичность связок всегда нужно поддерживать, тем более музыкальная мировая тенденция постоянно меняется. 20 лет назад мы слушали одну музыку, исполнители были одного формата, сейчас это практически американизированная мелизматика. Под это тоже надо уметь подстраиваться. Обратите внимание на наших коллег из России. Допустим, на Филиппа Киркорова, на Николая Баскова. Они уже поют с блогерами.
Ольга Коршун:
Есть такие эксперименты у них.
Алена Ланская:
Есть эксперименты. Я считаю, они правильно делают.
Ольга Коршун:
Нам готовиться к какому-то эксперименту с вашей стороны?
Алена Ланская:
Почему бы и нет. Я постоянно над этим думаю, в ближайшее время выйдет моя новая композиция, которая будет раскрывать новые грани певицы Алены Ланской. Большинство моих зрителей привыкли меня видеть в белорусском образе, с веночком на голове, но, поверьте, во мне очень много границ, очень много неизведанных качеств. Мои вкусовые предпочтения могут совершенно неожиданным образом раскрыться для моих поклонников, потому что я слушаю много американской музыки, английской, французской. Отслеживаю тенденции Франции. Допустим, сейчас там известна исполнительница Клэр Лаффут, Джордан Раки британский исполнитель. Все, что попадается в поле моего зрения и выходит в определенные топы, то я это все анализирую и стараюсь идти в ногу со временем.
Райдер Алены Ланской. Что в нем – подробнее здесь.