Вы поёте под фонограмму? Вот что ответила на этот вопрос певица Алёна Ланская

Ольга Коршун, ведущая: Если работать телеведущей, то у нас всегда есть суфлер, куда можно подсмотреть, почитать, и все пойдет гладко. Но у людей, которые поют на сцене, есть фонограмма. Тоже можно включить, все будет гладко, будет все по нотам. Вы поете под фонограмму?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я принципиальная артистка. Поэтому, возможно, не все площадки готовы меня встретить, потому что я приезжаю со своим звукорежиссером всегда, всегда со своим микрофоном, я пою живьем. И считаю, что нельзя расслабляться, иначе твой навык забудется. Это как связки, которые постоянно нужно тренировать. Назовем это своего рода спортом. Эластичность связок всегда нужно поддерживать, тем более музыкальная мировая тенденция постоянно меняется. 20 лет назад мы слушали одну музыку, исполнители были одного формата, сейчас это практически американизированная мелизматика. Под это тоже надо уметь подстраиваться. Обратите внимание на наших коллег из России. Допустим, на Филиппа Киркорова, на Николая Баскова. Они уже поют с блогерами.

Ольга Коршун:

Есть такие эксперименты у них.

Алена Ланская:

Есть эксперименты. Я считаю, они правильно делают.