Вуди Аллен раскрыл секрет фильма с первой леди Франции

Режиссер Вуди Аллен нарушил свою давнюю традицию – не разглашать содержание будущих фильмов. Неожиданное исключение Аллен сделал для картины, в которой будет играть первая леди Франции Карла Бруни.

По словам режиссера, речь в романтической комедии пойдет о семье, которая перебирается в столицу Франции для ведения бизнеса. Частью семейства является молодая пара, питающая иллюзии, что чужая жизнь в любом случае лучше, чем собственная. Помимо Бруни, в картине будут сниматься Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Кэти Бейтс, Рэйчел Макадамс, Майкл Шин и другие известные актеры, пишет Lenta.ru.

Ранее Карла Бруни сообщила журналистам, что Аллен попросил ее не сниматься у других режиссеров до того, как она сыграет в его картине. Съемки фильма начнутся в Париже летом 2010 года. Напомним, что следующим проектом Вуди Аллена, выходящем в прокат, будет картина под названием «Вы встретите высокого темноволосого незнакомца».