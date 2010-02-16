Вторая по величине библиотека Беларуси отмечает юбилей

85 лет назад библиотека имени Якуба Коласа была открыта в Минске как библиотека Института белорусской культуры.

Имя классика отечественной литературы ей присвоили в 56-м. Сейчас это - Центральная библиотека Национальной академии наук Беларуси. И второе по величине книгохранилище в республике.

Его фонд - около 5 миллионов экземпляров, в том числе - порядка миллиона зарубежных изданий. К слову, это - единственное в стране научно-исследовательское учреждение по проблемам библиотековедения и истории книги. Один из самых богатых научных фондов Беларуси. Здесь широко представлены издания по всем Отраслям науки на языках практически всех стран мира. Причем, не только в печатном варианте, но и в электронном.