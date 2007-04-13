Вся фауна Беларуси - в одном деревенском доме

В глухой деревеньке Белыничского района живёт чучельник-самоучка, который даст фору маститым профессионалам-таксидермистам этого дела.

Первый экспонат своей коллекции изготовил пять лет назад местный житель Артур Вильневский. Бывший учитель биологии, а по совместительству и ветеринар-любитель, тогда и не думал, что чучела станут его любимым хобби. Сейчас у Артура Емельяновича под коллекцию выделена целая комната. Здесь разве что медведя нет.

Набиваются чучела подручным материалом: вата, мох - всё сгодится. Вместо глаз - бусинки. У чучела волка глаза в темноте светятся - мастер туда светонакопительный материал установил. Однако особая страсть чучельника - бабочки. У него их ровно 60 видов. Все они пойманы недалеко от деревни, а некоторых он домой еще гусеницами приносил, и из коконов они прямо на глазах хозяина появлялись.

Еще одна гордость Артура Емельяновича - книги. Таким фолиантам позавидуют даже минские академики. Коллекционеры литературы предлагали за книги немалые деньги. Но хозяину эта ценность нужна самому. Издания 60-х годов действительно по-своему уникальны. По этим справочникам фауны Артур Вильневский не один вид животных определил.

Кстати, за экспонатами чучельник сам никогда не охотится. Материал ему местные охотники и лесники приносят. Со временем у Артура Емельяновича экспонатов накопилось столько, что и во всём доме не поместятся. Так что мастер коллекцию постепенно знакомым раздаёт. Недавно одарил сразу две школы райцентра. Теперь уроки природоведения в младших классах только в музее природы и проходят.