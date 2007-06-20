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"Вставай, страна огромная!"

20 июня 2007 07:30
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Обновленная экспозиция под таким названием открывается сегодня в Музее обороны Брестской крепости и посвящена началу Великой Отечественной войны.

Главная тема выставки - предвоенная обстановка в Брестском гарнизоне. В основе экспозиции архивные документы, фотографии, личные вещи военнослужащих, довоенные письма. В числе новых и наиболее интересных  экспонатов - изданный в 1940 году немецкий атлас, где обозначены оккупированные фашистской Германией страны.

Тем временем на южной окраине Гомеля специальная госкомиссия при Гомельском райисполкоме будет изучать материалы раскопок в урочищах Три Столба и Борки. Напомним, в ходе раскопок здесь найдены останки 65 человек. За несколько недель военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона обнаружили четыре братские могилы. Судя по останкам, говорят специалисты, люди были расстреляны. Однако выводы по материалам раскопок предстоит сделать соответствующим экспертным организациям.

# Культура

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