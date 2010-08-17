Всемирный фестиваль боди-пейнтинга в Австрии собрал 28 тысяч зрителей со всего мира

В Австрии в городе Сибоден в 15-й раз проходит Всемирный фестиваль боди-пейнтинга. В этом году сюда съехалось более 200 художников со всего мира.

В течение всей недели художники боролись за победу каждый в своей категории, а таких категорий было много.

Корала Берендрехт, организатор:

Наш чемпионат не только самый большой в мире, но и самый грандиозный. Художники из 48 стран мира сегодня приехали ко мне в гости.

Соревнования во флуоресцентной категории проходили ночью в темноте. Три победителя в каждой категории получают хорошие денежные призы. Больше чем 28 тысяч зрителей посетили этот удивительный фестиваль.

Люси Брулар, художница:

Нужно, чтобы рисунок на теле играл, дышал и жил. Жаль, что нельзя находиться долгое время в таком разукрашенном виде.

Первое место занял человек-вертолет из Канады.

Алекс Хансен, художник:

На протяжении 18 лет боди-пейнтинг был моим хобби. Последние 8 лет я занимаюсь им профессионально. У меня есть салоны в Бразилии и Канаде. Сюда я приезжаю в 6-й раз.

Жюри выставляют несколько оценок: за танцы, за драматичность презентации и за сам рисунок.