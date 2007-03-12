Все новое - хорошо отреставрированное старое

В столице полным ходом идет реконструкция старых зданий.

Задача стоит масштабная. Во-первых - максимально сохранить памятники архитектуры, во-вторых - укрепить стопроцентно износившие себя строения.

Прежний вид приобретут не только отдельные памятники архитектуры, но и целые кварталы. Уже прорабатывается застройка утраченных элементов правой стороны улицы Торговой. Завершить инвестиционные процессы планируется в этом году, начать поэтапную реализацию - в следующем. Новая Торговая улица не будет уступать прежней ни по внешним, ни по функциональным параметрам.

"Будет социально-культурный объект по организации досуга детей и молодежи и взрослых. Там будет концертный зал, интернет-кафе, развлекательные заведения, паркинг, маленькие торговые лавки, сувенирные магазины, кафе, рестораны", - отметил главный инженер УП <Минская спадчына> Михаил Жих.

Подобный проект уникален. Принцип возобновления таких масштабных элементов утраченной застройки еще не применялся ни у нас в стране, ни в Европе. Предполагается, что восстановленная Торговая улица станет еще одним бонусом в пользу отечественного туризма.

Одновременно с реконструкцией старых зданий ведется стилизация под старину прилежащих к ним новостроек. По, мнению специалистов, это необходимо для создания целостной исторической атмосферы. Так что перспектива прогуляться по улице XVIII века и зайти в торговую лавку у минчан и гостей столицы есть.