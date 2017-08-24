«Все кирпичики сделаны вручную»: в Полоцке школьники собрали макеты архитектурных памятников города

Новости Беларуси. Сразу 3 праздника – День белорусской письменности, 500-летний юбилей книгопечатания и 1155 лет со дня основания города готовится в ближайшее время отметить Полоцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сразу 3 праздника – День белорусской письменности, 500-летний юбилей книгопечатания и 1155 лет со дня основания города готовится в ближайшее время отметить Полоцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экскурсию по древнейшему городу в миниатюре готовятся провести школьники. Дети под руководством педагогов изучили самые знаковые архитектурные памятники города и района, изготовили их макеты в различных техниках с использованием влагостойких материалов. Масштаб – 1 к 30, а некоторые работы достигают 170 сантиметров. В миниатюре выполнены Софийский собор, ратуша, Николаевский вокзал, Борисоглебская церковь Бельчицкого монастыря.
Дарья Иванец, учащийся 8 класса средней школы №10 Полоцка:
Водонапорная башня была построена в 1956 году. Сейчас в этой башне находится природный экологический музей, который был открыт в 2005 году. Мы решили сделать макет этой башни, и интересно это тем, что все кирпичики сделаны вручную.
Напомним, День белорусской письменности пройдет в Полоцке 2-3 сентября. Но первые праздничные события начнутся уже 1 сентября. Ожидается не менее 1000 гостей из России, Германии, стран Прибалтики.