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Впервые театрал из Нью-Йорка дал мастер-класс белорусским актерам

19 мая 2010 18:05
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Рональд Рэнд - ученик бродвейской школы.

Американец владеет уникальными навыками «группового театра». Репетирует по Станиславскому, используя физические, голосовые упражнения и импровизацию.

Перенять мастерство бродвейского мэтра пришли около полусотни человек. На сцене учились перевоплощаться: танцевали, пели и даже занимались спортом.

Рональд Рэнд в нашей стране в рамках Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар». Проект предполагает взаимный обмен театральными и эстетическими идеями в области режиссуры, актерского мастерства, сценографии.

Рональд Рэнд, актер, драматург (Нью-Йорк):
Я пользуюсь таблицей, нарисованной Станиславским для актрисы Стеллы Адлер, а потом переписанной мной. Здесь подсказки и все основные принципы физических действий на сцене, не только советы актёру, но и его обязанности: он должен быть расслаблен, уметь владеть голосом и собой, но не бояться импровизации, а её вызвать не так просто. Как говорят известные режиссёры в США: чтобы стать актёром, вам нужно проучиться 20 лет, а потом нужно ещё 20 лет, чтобы всё забыть и играть по-настоящему.

Рональд Рэнд дал мастер-класс белорусским актерам

Рональд Рэнд дал мастер-класс белорусским актерам

Рональд Рэнд дал мастер-класс белорусским актерам

Рональд Рэнд дал мастер-класс белорусским актерам

Рональд Рэнд дал мастер-класс белорусским актерам

Рональд Рэнд дал мастер-класс белорусским актерам

Рональд Рэнд дал мастер-класс белорусским актерам

# Культура # Фотофакт

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