Прямой эфир

Впервые! Большой театр оперы и балета Беларуси приглашает на…. бал

13 января 2010 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Классическая музыка, вечерние платья, галантные кавалеры, блеск хрустальных люстр и шампанское.

 Устроители постараются воссоздать атмосферу середины XIX века. Гости попадут на княжеский белорусско-польский, венский и русский бал. Три оркестра  исполнят музыку из оперетт, мюзиклов и романсов. Действо будет происходить и в зале театра, и в фойе. После концерта - танцевальная часть.  Вместе с актерами театра гости закружатся в полонезе и вальсе.Главное, собираясь на бал, не забыть про дресс-код.

Галина Галковская, режиссер-постановщик театрального действа:
Программа – непрерывное четырехчасовое действие. У нас будет княжеский, белорусский бал, русский бал и венский бал.

Валерий Гедройц, заместитель генерального директора по творческим и идеологическим вопросам Национального Академического Большого Театра Оперы и Балета Республики Беларусь:
Мы изучили опыт проведения аналогичных балов в Вене, в Киеве, постарались взять все самое лучшее. Все билеты уже реализованы.

# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
13 января 2010 08:06

На Копыльщине в Минской области сегодня – “Колядные цари”

13 января 2010 08:03

Сегодня - Старый Новый год

12 января 2010 16:28

3D-очки из кинотеатра «Киев» украсть невозможно