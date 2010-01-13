Впервые! Большой театр оперы и балета Беларуси приглашает на…. бал

Классическая музыка, вечерние платья, галантные кавалеры, блеск хрустальных люстр и шампанское.

Устроители постараются воссоздать атмосферу середины XIX века. Гости попадут на княжеский белорусско-польский, венский и русский бал. Три оркестра исполнят музыку из оперетт, мюзиклов и романсов. Действо будет происходить и в зале театра, и в фойе. После концерта - танцевальная часть. Вместе с актерами театра гости закружатся в полонезе и вальсе.Главное, собираясь на бал, не забыть про дресс-код.

Галина Галковская, режиссер-постановщик театрального действа:

Программа – непрерывное четырехчасовое действие. У нас будет княжеский, белорусский бал, русский бал и венский бал.

Валерий Гедройц, заместитель генерального директора по творческим и идеологическим вопросам Национального Академического Большого Театра Оперы и Балета Республики Беларусь:

Мы изучили опыт проведения аналогичных балов в Вене, в Киеве, постарались взять все самое лучшее. Все билеты уже реализованы.