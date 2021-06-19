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«Впечатление у ребёнка очень хорошее». Вот что говорят зрители кукольного спектакля, который прошёл у Ратуши

19 июня 2021 14:20
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Новости Беларуси. В тени от городской Ратуши находят сейчас прохладу зрители спектакля под открытым небом. В Минске в самом разгаре летний музыкально-туристический сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Впечатление у ребёнка очень хорошее». Вот что говорят зрители кукольного спектакля, который прошёл у Ратуши-1

Уже традиционно сразу несколько представлений организуют по субботам в Верхнем городе. Первое – для самых маленьких.

«Впечатление у ребёнка очень хорошее». Вот что говорят зрители кукольного спектакля, который прошёл у Ратуши-4

Белорусский государственный театр кукол представил публике историю о том, как девочка победила нечистую силу, нашла семью и свое имя. «Марынка-крапіўніца» – так называется спектакль.

«Впечатление у ребёнка очень хорошее». Вот что говорят зрители кукольного спектакля, который прошёл у Ратуши-7

Прекрасно, что по выходным можно сходить куда-то с детьми, а тем более бесплатно. Посмотреть сказки, были на «Мухе-Цокотухе» мы. Ждем, впечатление у ребенка очень хорошее.

«Впечатление у ребёнка очень хорошее». Вот что говорят зрители кукольного спектакля, который прошёл у Ратуши-10

Работа актеров очень сложна. Там надо учить много текстов, потом надо убирать все волнение на сцене. Надо выступать, как будто это твоя жизнь.

«Впечатление у ребёнка очень хорошее». Вот что говорят зрители кукольного спектакля, который прошёл у Ратуши-13

Игорь Ларченко, заместитель директора Белорусского государственного театра кукол:
В таком формате полноценного спектакля – впервые. Судя по тому, как собираются зрители, это новое такое веяние. Думаю, что они с удовольствием посмотрят. И в следующий раз, если эта будет продолжаться традиция – надеемся, она будет продолжаться – мы также с удовольствием примем участие в этих мероприятиях.

«Впечатление у ребёнка очень хорошее». Вот что говорят зрители кукольного спектакля, который прошёл у Ратуши-16

Ну а вечером субботы, 19 июня, на этой же площадке «Шедевры мирового балета». Белорусский государственный академический музыкальный театр представит минчанам и гостям города гала-концерт.

# Театр # Культура # Игорь Ларченко # Фотофакт

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