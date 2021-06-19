«Впечатление у ребёнка очень хорошее». Вот что говорят зрители кукольного спектакля, который прошёл у Ратуши

Новости Беларуси. В тени от городской Ратуши находят сейчас прохладу зрители спектакля под открытым небом. В Минске в самом разгаре летний музыкально-туристический сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже традиционно сразу несколько представлений организуют по субботам в Верхнем городе. Первое – для самых маленьких.

Белорусский государственный театр кукол представил публике историю о том, как девочка победила нечистую силу, нашла семью и свое имя. «Марынка-крапіўніца» – так называется спектакль.

Прекрасно, что по выходным можно сходить куда-то с детьми, а тем более бесплатно. Посмотреть сказки, были на «Мухе-Цокотухе» мы. Ждем, впечатление у ребенка очень хорошее.

Работа актеров очень сложна. Там надо учить много текстов, потом надо убирать все волнение на сцене. Надо выступать, как будто это твоя жизнь.

Игорь Ларченко, заместитель директора Белорусского государственного театра кукол:

В таком формате полноценного спектакля – впервые. Судя по тому, как собираются зрители, это новое такое веяние. Думаю, что они с удовольствием посмотрят. И в следующий раз, если эта будет продолжаться традиция – надеемся, она будет продолжаться – мы также с удовольствием примем участие в этих мероприятиях.