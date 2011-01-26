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Возведение Минского замчища начнут на месте бывшего спорткомплекса «Трудовые резервы»

26 января 2011 08:50
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Именно здесь много веков назад и возник город, ставший впоследствии белорусской столицей.

Комплекс будет состоять из трех частей. Первая включает подземный амфитеатр с галереями и экспозицией ценных археологических находок, вторая — интерактивная, будет содержать музейные экспонаты в натуральную величину.

Третья часть комплекса — Нижний рынок с торговыми рядами и открытыми лавками. Правда, согласно историческим сведениям, там, где много веков назад находился рынок, сейчас проходит улица Немига и располагается метро. Поэтому рыночная площадь будет воссоздана в другом месте — с учетом современных корректив.

# Культура

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