Возможно, этим летом в Беларусь вернутся сразу две реликвии (ВИДЕО)

На неделе в Беларуси вновь зазвучала тема возврата культурных ценностей на родину. И этот не только Слуцкие пояса, но и библиотека Сапег, и, конечно же, главный православный раритет, не найденный до сих пор — крест Ефросиньи Полоцкой. Правда, здесь появился небольшой, но все же луч надежды.

На смену стройке пришли раскопки. Здесь двадцать лет назад рабочие нашли клад. Тогда на пересечении улиц Володарского и нынешней Городской вал прокладывали теплотрассу. Ковш экскаватора случайно зацепил серебряный подсвечник. Строители приняли его за боевой снаряд и вызвали саперов. Когда территорию оцепили, рванула историческая бомба.

547 предметов общим весом 13 килограммов серебра впечатляет.

Монеты, медали и посуда — это и есть минский клад. В ценной коллекции бесценных раритетов соседями оказались сразу три эпохи. Среди именных: шкатулка грузинской княжны Катерины и декоративная сервировка российской фабрики Губкина — официального брэнда императорского двора. Аналогов такому сокровищу в Беларуси пока нет.

- Все предметы разные, разные по датировке, по месту изготовления. Представлен шведский куфель — конец 17 века, монеты и награды конца двадцатого века — российская империя, - говорит Елена Титовец, старший научный сотрудник Национального музея истории и культуры Беларуси

Русские музеи к белорусской раскопке безучастными не остались. Свои «пять серебряников» подбросили сразу. Претендовать на наши сокровища, по одной из версий, пытался даже Эрмитаж. Однако со временем страсти поутихли. А тайна: как неземные богатства оказались под землей до сих пор не раскрыта. Домыслы сменяют вымыслы, но то, что драгоценности пролежали в песке почти сто лет теперь — факт.

- Найден клад был на землевладениях Гавриилы Боярского и Пшелясковского... Кому принадлежал клад, пока точно не известно. Имя этого человека остается еще загадкой, - говорит Елена Титовец, старший научный сотрудник Национального музея истории и культуры Беларуси

Загадка — и пояс Витовта. То, что он принадлежал князю пока не более, чем легенда.

К сожалению, точно сказать принадлежал ли пояс князю Витовту или не принадлежал на сегодняшний день невозможно.

Впервые об уникальной находке заговорили пятнадцать лет назад. Тогда поясной набор из 11 серебрянных и позолоченных блях, пряжки и наконечника принесли на антикварную экспертизу известному белорусскому нумизмату.

- Пояс этот был изготовлен на территории Крымского ханства в городе Кафа, нынешней Феодосии. И каким образом он попал на Беларусь? Возможно, с дарами крымского хана Хаджи-Гирея князю Витовту, - говорит Елена Титовец, старший научный сотрудник Национального музея истории и культуры Беларуси



В начале девяностых прошлого века пояс нашли крестьяне. Он был зарыт рядом с деревней Литва под Молодечно. По одной из версий, их было два. Второй, возможно, сейчас в частных руках. Этот пояс Витовта, его последний, российский владелец, пытался продать на аукционе. Уникальный лот стартовал с 80-ти тысяч долларов. Но его никто не купил. После десятилетней борьбы Беларусь отсудила у иностранного коллекционера свой законный шедевр высшей категории ценности.

Доказывали в суде, что это детали одного клада, соответственно, пояс должен быть возвращен.

А вот заполучить слуцкие пояса из московских исторических фондов для нас пока невозможно. Диалог с коллегами тянется не год и не два. Но компромисс еще не найден. Ведь Россия — единственная из стран СНГ не подписала соглашение о так называемом возврате культурных ценностей. И все то, что сейчас в Златоглавой — не подлежит ни передаче, ни вывозу, ни обмену. Это — принципиальная позиция.

- Речь может идти только о виртуальном возврате в виде изданий, в виде дисков, каталогов, может быть какой-то виртуальной выставке... Возвратить в музей можно то, что когда-то конкретно принадлежало нашему музею. А нашему музею конкретно принадлежало 32 пояса из Несвижского дворца Радзивилов, которые были совершенно законным путем в 39 году переданы в картинную галерею. Но они исчезли в самом начале войны. Скорее всего, были вывезены гитлеровцами, - рассказывает Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь

Сейчас у белорусов поясов куда меньше, чем России, Польше и Литве — 6 целых и семь представлены фрагментами. Но наши музейщики руки не опускают и уже в прошлом году дополнили имеющуюся коллекцию еще 8-ю экземплярами — временно. Московский исторический музей на 360 дней продлил участие своих поясов в минской экспозиции. При этом выдвинул специальные требования: температуры и света.

- Мы перевернули эти пояса по условиям договора другой стороной. Немножечко увеличили вот эти вот рулоны, сделали их более объемными, чтобы ткань не в коем случае не сгибалась, не имела заломов. И пояса теперь немножечко отдохнув от предыдущего положения я думаю будут совершенно замечательно чувствовать себя и следующий год экспонирования их в нашем музее, - говорит Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь

Чтобы навсегда связать дружеские узы слуцким узлом национальный художественный почти решился на бартер. Равнозначным обменом может стать живопись Шишкина или тургеневская библиотека. Подкупит россиян, наверняка и Евангелие, на котором венчался Пушкин. Но пока с нашей стороны таких предложений соседям, вроде, никто не делал.

Отец Александр сказал, что только священник мог читать с этого Евангелия.

Оно в бытие шагнуло из небытия. Слуцкое Евангелие, написанное от руки князем Юрием Олельковичем почти полвека считалось утерянным. Реликвия 16 столетия была в одном списке ценностей с Крестом Евфросинии Полоцкой и пропала в первые дни войны. В 41, второпях, наследие могилевского музея перевозили в Москву, чтобы спасти от фашистов. Тогда уберегли, но после —потеряли. И лишь в 1990-ом году реликвия чудом попала к минскому священнику. За хорошую службу прихожанка, якобы, отблагодарила батюшку духовной святыней. За долгие времена скитаний по рукам — Слуцкое Евангелие, наконец, воскресло — за стеклом.

- Вот эта бумага она французского и итальянского происхождения. Учитывая дороговизну этой бумаги, в Слуцком замке были какие-то остатки с тех времен. Переплет был из досок. Был еще серебряный оклад, сделаны литьем буквы. То, что Слуцкий князь дарит в монастырь эту книгу. Но, к сожалению, оклад не сохранился до сих пор, - говорит Светлана Жуковская, старший научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея

Могилевский список: первое - золотой и серебряный ключ города Могилева. Серебряные печати города Могилева, данные ему в Магдебургским правом. И только третье крест Ефросинии Полоцкой.

Адам Мальдис один из тех, кто мифам верить не привык. Он тридцать лет ищет бесценные сокровища Могилева. И версии о том, что крест в Америке или Германии, профессор считает — выдумкой. Он отрицает и основную теорию о том, что реликвию закопали по дороге в Москву, и вслед выдвигает свою версию.

- По словам того шофера, было все это привезено в Москву и отдано вместе с описанием. И меня только одна фраза в докладе Богдановича встревожила. Он зафиксировал такой факт, что появился на все это Берия и причмокивал языком от удовольствия. Вот в этой фразе, как мне кажется, скрывается весь след, - говорит Адам Мальдис, член комиссии при Совете министров Республики Беларусь по выявлению, возвращению и введению в культурный оборот национальных культурных ценностей, оказавшихся за пределами Беларуси



Чтобы найти и вернуть национальные богатства в Совете министров создали специальную комиссию. Пока, все вопросы здесь — организационные.

Уже избрали группу экспертов и назначили ответственный секретариат. Теперь дело за малым — узнать, что кануло в лету.

- Самым актуальным в теме возвращения, является составление реестра культурных ценностей и информационного банка. Чтобы мы достоверно знали, в какой период, при каких обстоятельствах, условиях и причинах конкретные культурные ценности оказались за пределами Беларуси, - говорит Игорь Чернявский, начальник управления по охране историко-культурного наследия

Возможно, этим летом в Беларусь вернутся сразу две реликвии. Переговоры с польской стороной начнут в июне, а, значит, у нас появится шанс заполучить в фонды библиотеки — Сапег и Хриптовичей.

Екатерина Расолько и Андрей Дук на неделе узнали цену бесценному.