"Восток-Запад-2006"

21 ноября в Минске начнется Международный конгресс кабельного телевидения.Участники форума обсудят перспективы внедрения новых технологий в области телекоммуникаций, вопросы модернизации и развития кабельных сетей. Кроме того, на конгрессе пройдет презентация новых каналов и телепрограмм. В экспозиции будут представлены стенды производителей оборудования для кабельного телевидения, представителей телеканалов, печатных СМИ. По данным Телекоммуникационного отраслевого союза, в настоящее время в Беларуси работают 123 оператора кабельного телевидения. Их услугами пользуются около 1 млн. жителей республики.